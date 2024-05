Gefühlschaos im Hauptquartier

× 1 von 3 Erweitern © Disney / Pixar Alles steht Kopf 2 × 2 von 3 Erweitern © Disney / Pixar Alles steht Kopf 2 × 3 von 3 Erweitern © Disney / Pixar Alles steht Kopf 2 Prev Next

Wir dürfen vorstellen: Zweifel, Neid, Null Bock und Peinlich heißen die frisch eingetroffenen Gefühle in Rileys Hauptquartier, auch Gehirn genannt. Ebenso normal wie absolut verstörend für einen Teenager, in dessen Schaltzentrale des Oberstübchens plötzlich alles abgerissen wird, um Platz für völlig Unerwartetes zu schaffen. In der animierten Gefühlswelt der pubertierenden Riley schaffen es die personifizierten Emotionen, das Chaos im Kopf gleichzeitig witzig und sensibel zu visualisieren. Bei so viel Humor und empathischen Einfällen dürfte es bei Teenagern, jüngeren Geschwistern und den Eltern zahlreich „Klick“ im Kopf machen. Und dann geht die Familie nicht nur bestens unterhalten, sondern auch verständnisvoller aus dem Kino, womit der Film im Alltag zuhause nachhaltig für etwas mehr Leichtigkeit im Umgang mit dem Teenager sorgen kann.