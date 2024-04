Freundschaft ohne Worte

× 1 von 3 Erweitern © Plaion Pictures Robot Dreams × 2 von 3 Erweitern © Plaion Pictures Robot Dreams × 3 von 3 Erweitern © Plaion Pictures Robot Dreams Prev Next

Ein kleiner, aber sehr feiner Independent-Zeichentrickfilm über eine berührende Freundschaft, der weder High-End-Animationen noch Dialoge braucht. Ohne krachende Effekte, aber mit viel Einfühlungsvermögen und manchmal auch tragischer Komik, erzählt der Film ganz ohne Worte die Geschichte von „Hund“. Der sitzt einsam in seiner Wohnung in New York vor der Glotze und wünscht sich einen Freund, als ein Werbespot die Lösung bringt: Hund bestellt sich einen Roboter-Bausatz und endlich ziehen bunte Farben, Freude und niedliche Abenteuer in sein Leben ein.

Für Kinder ab etwa 6 Jahren, die nach dem Kinobesuch nicht völlig überdreht ins Bett gehen sollen, und für Eltern, die Freude an den gezeichneten Stadtszenen mit U-Bahn, Straßenmusik, Hot Dog Ständen, Central Park und Zoo haben werden, eine besondere Empfehlung mit viel Herz.