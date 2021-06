Filmtipp: 100 % Wolf

× Erweitern © Constantin Film Verleih GmbH 100 Prozent Wolf

Während sich die kleinen Kinofans über die Welpen der Paw Patrol amüsieren, kommen in diesem Animationsabenteuer die größeren Kinder auf ihre Kosten. Mit viel Witz und Ironie wird die Kinofassung der Buchvorlage von der australischen Jugendbuchautorin Jayne Lyons gerecht. Alles geht schon damit gründlich schief, dass Freddy, Spross einer Familie stolzer Werwölfe, an seinem großen Tag der ersten Verwandlung nicht zu einem starken, respekteinflößenden Wolf mutiert – sondern zum puscheligen Pudel. Was für ein Drama! Freddy wird kurzerhand von seinem Onkel fortgejagt und landet bei allem Pech auch noch in einem Hundezwinger. Dort lernt er die clevere Straßenhündin Batty kennen, mit der er sich in ein turbulentes Abenteuer stürzt, um zu beweisen, dass er trotz seines flauschigen Äußeren ein echter Wolf ist. Und am Ende kapieren alle: Die besten Wölfe haben nicht die schärfsten Zähne, sondern das größte Herz.

Animation, AU/B 2020, Drehbuch: Fin Edquist, Regie: Alexs Stadermann, mit den Stimmen von: Kurt Krömer, Sabine Walkenbach, Joachim Kaps u. a., 96 Min., Constantin