Kobolde suchen ein Zuhause

Nach drei erfolgreichen Pettersson-und-Findus-Kinofilmen legt Regisseur und Drehbuchautor Ali Samadi Ahadis jetzt das Prequel vor: Im aufwendig produzierten Animations-Realfilm-Mix mit Stars wie Uwe Ochsenknecht und Marianne Sägebrecht erfahren die Fans, wie die Mucklas und der Kater sich einst getroffen haben. Kobolde sind bekanntermaßen in Skandinavien zu Hause, und so gab es auch einmal eine Zeit, in der die Mucklas überall in Schweden zu finden waren. Aber Städte, Straßen und Autobahnen machen das Leben für den Stamm, der die Unordnung liebt, immer schwieriger und auch ihr letztes Heim – ein chaotischer Krämerladen – muss schließen. So machen sich Svunja, Tjorben und Smartö auf die Suche nach dem Gelobten Land. Und wo finden sie es? Genau…