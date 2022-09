Das singende Krokodil in der Badewanne

× Erweitern © Sony Pictures Lyle

Die Buchvorlage „Lyle, Lyle, Crocodile“ von 1965 ist in den USA ein Klassiker, den jedes Kind kennt. Höchste Zeit also für die Verfilmung. Star der Kinogeschichte ist das singende Krokodil mit der Stimme der kanadischen Pop-Ikone Shawn Mendes. Und genauso gefühlvoll – um nicht schnulzig zu sagen – ist auch der Charakter von Lyle, der von einer ebenso großen Karriere träumt. Er lebt in einem großen alten Haus mitten in New York, und der Vermieter – gespielt von Javier Bardem – hat Lyle großgezogen.

Als eine neue Familie in das Haus einzieht, entdeckt Sohn Josh das Krokodil in der Badewanne auf dem Dachboden und beide werden Freunde, allerdings nicht zur Freude von Joshs Mutter. Doch als Lyles Existenz vom bösen Nachbarn Mr. Grumps bedroht wird, müssen alle zusammenhalten, um das große Krokodil mit seiner noch größeren Persönlichkeit zu beschützen.

Kurz: Ein Kinofilm wie eine Popschnulze, perfekt zum Träumen und Abtauchen für 90 Minuten.