Liebe verleiht Flügel

© Zischlermann/Amour Fou Himbeeren mit Senf

Papa schmiert zwischen zwei Leichen Butterbrote und die tollsten Jungs der Welt kommen immer ausgerechnet dann vorbei, wenn man gerade ein Brathähnchen vom Baum retten muss. Diese und andere, durchaus wichtige Erkenntnisse sammelt die 13-jährige Meeri, Tochter eines Bestatters, große Schwester von Luk und verknallt in Rocco. Sie spricht mit den Leichen in Papas Keller und kann richtig fliegen - weil sie verliebt ist. Ihr beste Freundin will währenddessen die erste katholische Priesterin werden und ihr Vater sucht eine neue Mutter für seine Kinder. Ganz schön viele Probleme, die die Pubertät so mit sich bringt, aber vor allem bester Stoff für eine wunderbar unaufgeregt erzählte Geschichte - mit der wahrscheinlich wichtigsten Erkenntnis, dass das Leben schön ist und traurig und manchmal beides gleichzeitig – eben wie Himbeeren mit Senf.