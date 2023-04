Unterricht im Irgendwo

× Erweitern © winds X-Verleih Schulen dieser Welt Sandrine Zongo mit einem Schüler in Burkina Faso

Vier Wände, akkurate Tischreihen und vorne die Tafel – dass unsere Vorstellung von einem typischen Klassenzimmer in vielen Teilen der Erde ganz und gar nicht selbstverständlich ist, dokumentiert dieser ungewöhnliche Film. Drei Lehrerinnen geben Einblicke in ihren Schulalltag, der alles ist, nur nicht alltäglich. So reist Svetlana Vassileva mit ihrem Rentierschlitten durch Sibirien, um ihre Schüler:innen in schneebedeckten Nomadenzelten zu unterrichten. Sandrine Zongos Schulkinder trotzen der Hitze in einer offenen Hütte im Buschland von Burkina Faso. Und in den überfluteten Gegenden Bangladeschs holt Taslima Akter die Mädchen und Jungs mit einem Schulboot ab.

Alle drei Frauen haben dasselbe Ziel: Kindern Bildung zu vermitteln – und so Minderjährigen-Ehen zu verhindern, Frieden zu stiften und Freiheit zu ermöglichen.