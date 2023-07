Rückkehr der schlauesten Hundedame der Welt

× 1 von 3 Erweitern © LEONINE Studios, LCH 2 Film 2022 / Bernd Spauke Lassie – Ein neues Abenteuer × 2 von 3 Erweitern © LEONINE Studios, LCH 2 Film 2022 / Bernd Spauke Lassie – Ein neues Abenteuer × 3 von 3 Erweitern © LEONINE Studios, LCH 2 Film 2022 / Bernd Spauke Lassie – Ein neues Abenteuer Prev Next

Die schlaueste Hundedame der Welt ist zurück! Und mit ihr noch viel mehr Tiere, denn die Heldin auf vier Pfoten wird in ihrem neuen Kinoabenteuer zur Tierretterin. Dabei ist die Geschichte der Collie-Hündin ein echtes Phänomen. Die Original-Fernsehserie wurde von 1954 bis 1973 in Kalifornien gedreht und hat bis heute weltweit Millionen Fans. Orientiert an der britischen Romanvorlage „Lassie Come Home“ von 1940, wurde das Set für die Kinofilme (Teil 1 war 2020 Publikumshit) nach Deutschland verlegt, und Lassie als moderne Heldin wiedergeboren, die den beiden Pflegekindern Kleo und Henri nicht von der Seite weicht. Ihre zusammen ausgestandenen Abenteuer begeistern sowohl Kinder als auch Eltern und Großeltern, die schon mit der TV-Serie großgeworden sind. Dafür ist auch die Besetzung ein Garant, in der bekannte Stars und talentierte Neuentdeckungen richtig gut gemachtes Kino abliefern.