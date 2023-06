Die Wunderträger erobern die Leinwand

× 1 von 2 Erweitern © Studiocanal GmbH Miraculous × 2 von 2 Erweitern © Studiocanal GmbH Miraculous Prev Next

Für Fans der Serie ist die Kinoverfilmung ein Muss, nicht zuletzt, weil sich die Unterschiede zur erfolgreichen Animationsserie so herrlich diskutieren lassen. Da wäre zum Beispiel der Look, der sich eher an Disneyfilmen orientiert als am Manga-Style der Vorlage. Um die Fans trotzdem vor die Leinwand zu locken, klärt der Film Geheimnisse, die in der Serie als Cliffhanger unerzählt blieben. Außerdem kann sich das Publikum auf neue Wunderträger und nicht zuletzt die Stimmen von Sarah Engels und Mike Singer freuen. Für alle ab etwa 8 Jahren, die die Geschichten der beiden Pariser Teenagerinnen, die mit einem verzauberten Schmuckstück zu Superheldinnen werden, noch nicht kennen, ist das Animationsspektakel ein wunderbarer Einstieg in die französisch-japanische und weltbekannte Fantasy-Serie.