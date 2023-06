Die Retterin der Tiefsee

× 1 von 3 Erweitern © Universal Studios Ruby taucht ab × 2 von 3 Erweitern © Universal Studios Ruby taucht ab × 3 von 3 Erweitern © Universal Studios Ruby taucht ab Prev Next

Die Menschen wissen mehr über die Oberfläche vom Mars als über den Grund des Ozeans. Von seinen Bewohner:innen ganz zu schweigen. Damit will die wissbegierige Ruby aufräumen, zumal sie selbst eine Seekrake ist und über die Vorurteile gegenüber ihrer Art nur den großen Kopf schütteln kann. Das führt auch zu Problemen an ihrer Oceanside High-School, wo die eher unbeliebten Kraken mit den eingebildeten Meerjungfrauen konkurrieren. Als Ruby ihre Abstammung von einem königlichen Geschlecht mythischer Seekraken-Kriegerinnen entdeckt, erkennt sie, dass ihr Schicksal in den Tiefen der Meere in einer Katastrophe zu enden droht. Mutig nimmt sie den Kampf auf und entwickelt sich zur Superheldin.

Trotz aller Pathetik ein lustiges und farbenprächtiges Abenteuer für die jüngsten Kinogänger:innen.