Ein Märchen steht auf dem Kopf

Der Animationsfilm, der einerseits eine unterhaltsame Märchen-Adaption für Kinder ist, hat es andererseits in sich. Als Vorlage dient der gleichnamige Roman von Terry Pretchett, der die Carnegie-Medaille des britischen Buchhandels für das beste Kinderbuch des Jahres 2001 erhielt. Schauplatz der Geschichte, die auf der Volkssage „Der Rattenfänger von Hameln“ basiert, ist der Kurort Bad Blintz in Überwald. Titelheld Maurice ist Chef eines großen Clans, der vom Rattenfängertrick lebt: Sobald sie eine neue Stadt erreichen, inszenieren sie heimlich eine Rattenplage – sie pinkeln in die Milch, schwimmen im Klo und stehlen Senioren die Gebisse aus dem Mund. Sobald die Bürger:innen nach einer Lösung des Problems suchen, tauchen „zufällig“ Straßenkater Maurice und Keith, der Flötenspieler, auf und kassieren ordentlich ab. Und wie immer, wenn Menschen und sprechende Tiere zusammenarbeiten, wird ausdiskutiert, wer schlauer und wer eigentlich zu wessen Nutzen da ist. Für Kinder ab 6 Jahren und ihre Eltern ein schwarzhumoriger Spaß.