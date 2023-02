Tragische Suche in Amsterdam

× Erweitern © Purple Whale Films Wo ist Anne Frank?

In ihrem weltweit gelesenen Tagebuch schrieb Anne Frank Briefe an ihre imaginäre Freundin Kitty. In diesem Animationsfilm erweckt der preisgekrönte israelische Regisseur Ari Folman Kitty erstmal zum Leben.

Auf der Suche nach ihrer besten Freundin Anne wird sie zur Zeugin der letzten Monate der Familie Frank im Holocaust und des Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Um die bewegende Geschichte um das jüdische Mädchen Anne Frank und ihre Familie zu erzählen, erhielt das Produktionsteam uneingeschränkten Zugang zu den Archiven der Anne Frank Stiftung in Basel, die 1963 von Otto Frank, Annes Vater, gegründet wurde.

Regisseur Folman erklärte, dass die Verfilmung eine fantastische Gelegenheit wäre, die Erinnerungen an Anne Frank gerade in der jüngeren Generation aufrecht zu erhalten. Für Kinder ab etwa 10 Jahren und ihre Eltern gibt es keinen besseren Grund, ins Kino zu gehen.