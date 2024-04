Spuk auf Burg Geroldseck

× 1 von 3 Erweitern © Astrid Purkert Max und die wilde 7 – die Geister-Oma × 2 von 3 Erweitern © Daniel Dornhöfer Max und die wilde 7 – die Geister-Oma × 3 von 3 Erweitern © Daniel Dornhöfer Max und die wilde 7 – die Geister-Oma Prev Next

Im zweiten Kinoabenteuer nach der gleichnamigen Kinderbuchreihe wird’s gruselig! In der Seniorenresidenz Burg Geroldseck hat der 10-jährige Max beste Freunde gefunden: Die abenteuerlustigen Rentner Vera, Horst und Kilian von Tisch 7 sind immer für ihn da. Nur mit den Gleichaltrigen klappt es nicht so richtig. In der neuen Klasse wird Max gemobbt. Dann schließt ihn sein Sportlehrer auch noch aus dem Fußballteam aus. Horst schlägt ein Duell vor: Max und die Senioren gegen die Schulmannschaft. Während Max sich verzweifelt fragt, wie das enden soll, beginnt es in der alten Ritterburg zu spuken…

Auch im neuen Fall wissen sich die talentierten Jungschauspieler gegen „alte Hasen“ wie Uschi Glas und Günther Maria Halmer zu behaupten – ebenso wie die verrückte Detektivbande, die mit Chaos für viel Vergnügen sorgt.