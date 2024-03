Oma und Enkelin gemeinsam stark

× 1 von 4 Erweitern © Qvisten Animation Sowas von super × 2 von 4 Erweitern © Qvisten Animation Sowas von super × 3 von 4 Erweitern © Qvisten Animation Sowas von super × 4 von 4 Erweitern © Qvisten Animation Sowas von super Prev Next

Wie die meisten 11-Jährigen zockt Hedvig gerne Games, Schule ist nicht so ihr Ding, und irgendwie fehlt es ihr in der realen Welt ganz allgemein an Motivation. Davon hat allerdings ihr Papa umso mehr, denn er ist „Super-Löwe“ der Superheld und Retter ihrer Stadt, dessen Identität natürlich supergeheim ist. Als er seine Nachfolge klären muss, wählt er statt Hedvig deren total sportlichen Cousin Adrian. Die verschmähte Tochter weint sich bei ihrer Oma aus, die überraschenderweise selbst über Superkräfte verfügt und mit Hedvig ein unschlagbares Team bildet, dass dem Löwen-Papa und seinem eingebildeten Neffen zeigt, was eine Harke ist.

Der skandinavische Animationsfilm lebt vor allem von seinen skurrilen Charakteren und rasant aneinandergereihten, witzigen Einfällen, wo auch mal Omas auf der Harley durch die Landschaft brettern.