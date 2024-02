Pos Reise zum spirituellen Führer - ob das gut geht?

× 1 von 4 Erweitern © DreamWorks Animation Kung Fu Panda 4 × 2 von 4 Erweitern © DreamWorks Animation Kung Fu Panda 4 × 3 von 4 Erweitern © DreamWorks Animation Kung Fu Panda 4 × 4 von 4 Erweitern © DreamWorks Animation Kung Fu Panda 4 Prev Next

Sieben Jahre ist es her, dass der putzige Kampfkunst-Panda den Stab der Weisheit erlangte. Jetzt ist der Drachenkrieger bereit, die nächste Stufe des göttlichen Daseins zu erklimmen – Po soll zum spirituellen Führer des Tals des Friedens aufsteigen. Nur mit dem Frieden ist das so eine Sache, wenn eine durchtriebene Gestaltwandlerin namens Chamäleon etwas dagegen hat. Die gefährliche Gegenspielerin versammelt in ihrer Gefolgschaft sämtliche Gegner, die Po bisher besiegt hat.

Und so dürfen sich Eltern und Kinder auf spektakuläre Szenen in der detailverliebten Kulisse eines mittelalterlichen Chinas freuen - wobei Fans natürlich wissen, dass es weniger Pos Kampfkünste sind, die ihn immer wieder retten, als vielmehr sein unverschämtes Glück und die Cleverness seiner Sidekicks.