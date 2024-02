Wenn Glocken Ostereier regnen lassen

× 1 von 4 Erweitern © 24 Bilder Film GmbH Die kleine Glocke Bim rettet Ostern × 2 von 4 Erweitern © 24 Bilder Film GmbH Die kleine Glocke Bim rettet Ostern × 3 von 4 Erweitern © 24 Bilder Film GmbH Die kleine Glocke Bim rettet Ostern × 4 von 4 Erweitern © 24 Bilder Film GmbH Die kleine Glocke Bim rettet Ostern Prev Next

In diesem belgischen Animationsabenteuer für Kinder von 4 bis 8 Jahren begeben sich die Glocken Bim, Bommel und Pi auf eine aufregende Reise zum magischen Osterei, das den Winter vertreiben kann. Hintergrund ist die in Frankreich und Belgien verbreitete Legende, nach der die Kirchenglocken zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag nach Rom fliegen, um vom Papst gesegnet zu werden. Auf ihrem Rückflug lassen sie Eier in die Gärten fallen, womit das Eiersuchen am Ostersonntag geklärt ist. Im Film sind es aber keine Schokoladen- sondern Kristalleier, gefüllt mit einem magischen Elixier, das den Frühling zurückbringt. Alles in allem ein durchweg niedlicher Animationsfilm über Freundschaft, Mut und Hilfsbereitschaft und perfekt für den ersten Kinobesuch in der Osterzeit.