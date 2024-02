Kult-Geister auf der Leinwand

× Erweitern © Mideu Films/Felix Abraham Spuk unterm Riesenrad Spuk unterm Riesenrad/ © MIDEU Films GmbH / Felix Abraham

Der Familienfilm, der auf einer DDR-TV-Serie mit Kultstatus basiert, wurde von der Kinderjury des Filmfests "Kinolino" als "lustig-gruseligster Film" gekürt. Und das können wir so unterschreiben.

Tammi hatte ihren Followern schon traumhafte Bilder von Formentera versprochen, aber anstelle der geplanten Urlaubsreise muss sie nun mit ihrer Mutter zur Beerdigung des ihr völlig unbekannten Opas Jackel, der irgendwo in der Brandeburger Pampa einen Rummelplatz betrieben hat. In dem total uncoolen Freizeitpark gibt es nicht mal Handy-Empfang, und mit Cousin Umbo und Cousine Keks kann Tammi auch so gar nichts anfangen. Als bei einem Gewitter versehentlich drei abgehalfterte Geisterbahnfiguren zum Leben erwachen, glaubt Tammi in Hexe, Riese und Rumpelstilzchen Verbündete zum Entkommen aus der Einöde gefunden zu haben. Stattdessen sind die eigensinnigen Geister aber eher auf totales Chaos programmiert und wollen zu allem Überfluss unbedingt den Freizeitpark weiterführen. Genau wie Tammis Mutter... Die vom Kika beauftragte Produktion überzeugt mit toller Besetzung und detailverliebter Ausstattung und sorgt für einen Riesenspaß bei Eltern und Kindern ab etwa 8 Jahren. Und wer die Serie kennt, wird Freude daran haben, die Parallelen und Unterschiede zu finden, wobei sich der Regisseur nah an seiner Vorlage hält, aber auch immer wieder mit frischen Ideen überrascht.