Neneh tanzt sich frei

× Erweitern © Gaumont France Animation Neneh Superstar

Kann ein dunkelhäutiges Mädchen das Schneewittchen auf der großen Bühne tanzen? Bevor über diese Frage gestritten wird, muss die 12-jährige Neneh erst einmal an der renommierten Ballettschule der Pariser Oper aufgenommen werden, und das scheint nicht für alle Mitglieder der Jury einzig eine Frage des Talents zu sein. Nachdem sie es entgegen der Befürchtungen ihrer Mutter schafft, muss Neneh mehr Hürden überwinden, als ihre Mitschüler:innen.

Unterstützt von ihrem Vater kämpft sie selbstbewusst weiter – auch gegen unfaire Entscheidungen. Und so gewinnt Neneh am Ende nicht nur das Rennen um eine Traumrolle, sondern auch gegen die Vorurteile ihrer Lehrerin Madame Belage. Der Familienfilm ist ein Plädoyer gegen Rassismus, eingebettet in die faszinierende Welt der Oper, und mit hochklassigen Tanzchoreografien sehr sehenswert.