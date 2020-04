Drei kurze Spiele für zwischendurch

Und last but not least drei superkurze Spiele, die man jederzeit und (fast) überall aus dem Stehgreif schütteln kann:

Liedergurgeln: Schnappt euch ein Glas Wasser, trinkt einen Schluck und gurgelt ein Lied, ohne das Wasser zu verschlucken. Die Mitspielerïnnen müssen das Lied erraten, der Gewinner/die Gewinnerin kommt als nächstes dran.

Synchronsprechen: Verstecke dich hinter deiner Mutter (deinem Vater, deinem Freund, deiner Schwester...) und lass sie immer dann den Mund öffnen, wenn du die Hand drückst. Du sprichst, sie macht die Mundbewegungen. Jetzt kannst du sie alles sagen lassen, was du möchtest. Wie wäre es mit „Heute dürft ihr so viel Schokolade essen, wie ihr könnt!"

Flaschenhals: Bei diesem Spiel ist einiges an Geduld gefragt. Stellt einfach eine leere Flasche auf den Boden und bindet einen Stift an ein Paketband. Nun stellt euch auf einen Stuhl und versucht den Stift in die Flasche zu bekommen! Lässt sich auch gut mit zwei oder mehreren Spielerïnnen als Wettbewerb veranstalten.

(Gefunden in Das andere Spielebuch. 365 Spiele für jeden Tag von André Gatzke, erschienen bei Beltz & Gelberg 2016).