Mindestens 3 Spielerïnnen, je mehr, desto besser; ab 4 Jahre

Dieses dynamische Spiel, wird am besten draußen, zum Beispiel auf einem Weg zwischen Häusern, gespielt. Es braucht eine Start- und eine Ziellinie, zum Beispiel eine Mauer, eine große Matte oder Kreidelinien. Alle Kinder stellen sich an der Startlinie auf und versuchen, so schnell wie möglich zum Ziel zu laufen. Ein Kind ist der Ochs', es steht mit dem Rücken zu den anderen an der Mauer und ruft den magischen Spruch „Ein, zwei, drei, Ochs am Berg" – mal ganz schnell, mal ganz lang gedehnt. Solange er ruft, rennen alle Kinder Richtung Ziellinie. Bei dem Wort „Berg" bleiben alle unbeweglich stehen. Wer sich noch rührt, wird vom Ochsen auf die Startposition zurückgeschickt. Sobald eine/r den Ochsen erreicht hat, ist das Spiel zu Ende und der Gewinner oder die Gewinnerin ist der nächste Ochse.

Dieses Spiel wird übrigens bereits in den 1950er Jahren gespielt, gern auf der Straße von einer Häuserwand zur nächsten.