Buchtipp: Bremen wimmelt

Wenn man in einem Bilderbuch die eigene Stadt wiedererkennt, macht das Anschauen besonders viel Spaß. Und in diesem Buch gibt es jede Menge zu entdecken: Auf dem Marktplatz, am Osterdeich, in der Überseestadt, auf dem Freimarkt und vielen Plätzen mehr wimmelt und wuselt es nur so von witzigen Details und liebenswerten Szenen. Da weht der Wind eine Kindermütze vom Kopf, dort tanzen kostümierte Stelzenläufer:innen und sogar die kleinen Figuren an der Rathausfassade sind detektivisch-detailliert verewigt. Die liebevollen Illustrationen und Geschichten machen glücklich, und nach dem Betrachten wird der nächste Spaziergang zum fröhlichen Real-Wimmelbild: Hey, das hab‘ ich doch im Buch gesehen!

16 Seiten, 15,90 Euro (Pappbilderbuch), ab 2 Jahre