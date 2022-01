Buchtipp: Wo die Liebe hinfliegt

Achtung! Dieses Bilderbuch ist nur was für echt coole Kids mit echt coolen Eltern! Schauplatz des witzigen Geschehens ist ein Bauernhof, wo eines Morgens der Habicht und der Hahn in trauter Zweisamkeit im Hühnerstall vom Bauern erwischt werden. Da lachen ja die Hühner!? Na, dann wartet erst mal ab, was noch alles passieren kann, wenn sich zwei ziiiiiemlich gut finden, die das eigentlich nicht dürfen sollen.

Geschrieben hat das Bilderbuch der HipHop-Musiker Käptn Peng nach seinem gleichnamigen Rap-Song für Kinder, und so liest sich auch die Geschichte fast wie ein cooler Sprechgesang. Anstelle von Instrumenten „spielen“ hier die Illustrationen die Musik zum Text, dynamisch, schlau, rhythmisch und echt groovy. Und die Moral von der Geschicht‘: Es muss nicht immer alles nach den alten Regeln laufen. Und jede:r darf mögen, lieben und sein, was er und sie will.

32 echt coole Seiten zum Angucken, Vorlesen, Verstehen und scheckig lachen für alle ab 4 Jahren!