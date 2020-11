Buchtipp: Kein Leben ohne Wasser

Wasser umgibt uns tagtäglich, egal, ob beim Zähneputzen, wenn wir uns mit einem kühlen Getränk erfrischen, aber auch, wenn wir Jeans tragen, für deren Herstellung große Mengen Wasser verbraucht werden. In ihrem umfangreichen Sachbilderbuch zeigt die Autorin mit kurzen, verständlichen Texten und anschaulichen Illustrationen einfache Zusammenhänge ebenso wie komplizierte globale Sachverhalte auf. So lernen wir zum Beispiel, wie auf der Internationalen Raumstation ISS aus Pipi Trinkwasser hergestellt wird und erfahren, wie die Weltmeere durch die Lacke der Schiffsrümpfe belastet werden. Vor allem aber animiert das Buch zu einem bewussten Umgang mit einer der wertvollsten Ressourcen. Ein Kinderbuch, das wortwörtlich in die Tiefe geht!

2020, 96 Seiten, 17 Euro, 14,95 Euro, empfohlenes Alter: Ab 7 Jahren