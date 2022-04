Von Freundschaft und Hoffnung

Finn und sein Hund Komet sind die besten Freunde. Sie rennen durch den Park, spielen zusammen und machen alles gemeinsam. Eines Tages will Komet sein Hundebett nicht mehr verlassen – nicht mal für ein gemeinsames Spiel oder eine Runde im Park. Komet ist krank und muss zum Tierarzt. Um Komet zu helfen, muss der Tierarzt ihn in der Klinik behalten. Zuhause vermisst Finn seinen besten Freund sehr. Alles, was er jetzt für Komet tun kann, ist ganz fest hoffen. Corrinne Averiss und Sébastien Pelon erzählen eine einfühlsame Geschichte über Freundschaft und darüber, dass Hoffnung einen durch ungewisse Zeiten trägt.

32 Seiten, 15 Euro (gebundene Ausgabe), ab 4 Jahre