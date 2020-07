Buchtipp: Mitmachbuch für Meeresforscherïnnen

Die Weltmeere zu erforschen erfordert viel Zeit und Geduld – ein wunderbares Projekt für all diejenigen, die in den Ferien gern tüfteln und Lust haben sich schlau zu machen. Piotr Karski hat wie bereits in „Berge" auch in diesem Wissensbuch unglaublich viele Aspekte und Ideen untergebracht: So zeigt der Autor zum Beispiel, wie man eine Sanduhr baut oder mit Küchenschwämmen eine Schwammkolonie zeichnet. Wir lernen, dass viele Körper von Meereslebewesen zweiseitig symmetrisch sind und warum ein Rückstau zu Überschwemmungen führt ... All das und ganz viel mehr präsentiert Karski sehr differenziert und detailreich mit wenigen Farben und ungewöhnlichen Illustrationen. Es darf gezeichnet, gebastelt, geforscht und gespielt werden – dieses Mitmachbuch bietet genug Stoff für einen ganzen langen Sommer, egal, ob am Meer oder anderswo.

224 Seiten, 20 Euro (Gebundene Ausgabe). Empfohlenes Alter: 8 bis 10 Jahre.