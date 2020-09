Buchtipp: Wie man wilde Monster zähmt

Monster sind oft lustig, aber manchmal machen Monster auch Angst. Im Alltag mit Kindern sind die Fantasiewesen ständig dabei: Da ist zum Beispiel das Angstmonster mit den großen Angstaugen, das ständig zittert. Das Eifersuchtsmonster hingegen hat ganz lange Greifarme und fürchtet sich davor, dass ihm etwas weggenommen wird. In diesem Bilderbuch tauchen sie alle auf und zeigen sich mit all ihren Eigenheiten. Kritzelmonster, von Kindern gezeichnet, die die Autorin mit bunten Farben zum Leben erweckt hat. Jedes Monster steht für ein Gefühl oder eine Situation und für jedes Monster gibt es eine kurze, aber hilfreiche „Monsterbewältigungsstrategie“. Das Eifersuchtsmonster braucht eigentlich nur Aufmerksamkeit und möchte getröstet werden, das Angstmonster hingegen beschützt uns vor gefährlichen Situationen. Ein wunderbares Vorlesebuch, das den Kindern die Furcht nimmt. Mit Platz für eigene Monster am Ende des Buches.

2019, 48 Seiten, 14,95 Euro, empfohlenes Alter: 5 bis 7 Jahre