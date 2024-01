Ohne Schleier vor den Augen

Das Repertoire der Autorin ist riesig, sie schreibt kuwaitische Volksmärchen um, erfindet Geschichten für die arabische „Sesamstraße“ und hat den ersten Kinderbuchverlag ihres Heimatlandes gegründet. Für dieses Buch, das der Bremer Sujet Verlag in Arabisch/Deutsch veröffentlichte, hat sie unter anderem den „Sheikh Zayed Award for Children’s Books“ gewonnen.

In der Geschichte lebt das Mädchen Sina in der Hutstadt, in der alle Menschen von Geburt an Kopfbedeckungen tragen, die ihre Gesichter und auch die Augen verbergen. Als Sina eines Tages neugierig die Welt außerhalb ihres Hutes entdeckt, stellt sie durch ihren Mut eine ganze Gesellschaft auf den Kopf.

Um visuelle Werke zu schaffen, die auf der ganzen Welt verstanden werden, ist Sinas Geschichte nicht nur reichhaltig und farbenfroh illustriert - die zweisprachige Auflage ermöglicht Kindern auch den leichten Zugang zu unterschiedlichen Kulturen.

32 Seiten, 16,80 Euro