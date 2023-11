Sturm und Drang zum Hören und Staunen

Mit diesem außergewöhnlichen Konzeptbuch in extragroß entdecken Kinder Johann Wolfgang von Goethe. Mit ganzseitigen Illustrationen und Wissenswertem in Häppchen erfahren sie, dass der große Dichter ein echter Popstar seiner Zeit war. Er trug schrille Kleidung, badete als Minister nackt im Fluss, probierte obskure Heilverfahren aus und liebte es, zu provozieren. Er reiste per Kutsche durch Europa und lebte mit seiner Geliebten 18 Jahre lang in wilder Ehe. Die Notizen über das Weltgeschehen, die Kleidung und Musik der Epoche oder zur Entstehung des „Faust“ vermitteln Geschichte lebendig, unterhaltsam und fesselnd - und das Hörbuch kommt als MP3-Download direkt mit.

64 Seiten, Großformat, inkl. Hörbuch, 32 Euro, ab 8 Jahre