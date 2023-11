Es gibt doch kein Problem. Oder?

Matildas Magen fühlt sich an wie ein riesengroßer Knoten, sie will beim Abendessen nicht von ihrem Tag erzählen, sie will nie wieder Nudeln essen und auch kein Wort mehr sagen. Mama versteht das nicht und meint: „Was soll das denn jetzt. Es gibt kein Problem!“ Weinend verzieht sich Matilda in ihr Zimmer und lässt Mama, Papa und den kleinen Bruder ratlos am Tisch zurück. Sie schweigt beim Zähneputzen, will keine Gutenachtgeschichte, und auch nicht erzählen, was los ist. Als Mama ihr beim Einschlafen das Kirschkernmondkissen auf den Bauch legt, das bei Schmerzen immer hilft, bricht es aus Matilda heraus… Und dann erzählt Mama ihr von dem schweren Rucksack und dem Kieselsteintrick - und den sollten alle Eltern kennen, die die Gefühlswelt ihrer Kinder besser verstehen wollen.

32 Seiten, 22,90 Euro (Hardcover), Vorlesebuch