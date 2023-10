Von der Tiefsee ins Weltall

Der Katapult Verlag ist für seine Grafiken bekannt, mit denen er „die Welt in Karten“ witzig und verblüffend erklärt. In seinen Kinderbüchern bleibt er dem Grundsatz treu und veranschaulicht wissenschaftliche Phänomene verständlich.

Nach dem ersten Abenteuer in der Tiefsee will Juli mit ihrem zum Raumschiff umgebauten U-Boot Ulf jetzt hoch hinaus. Vom Erdboden über die Erdatmosphäre bis zu den Planeten des Sonnensystems erforschen sie jede Etappe nach spannenden Fakten und witzigen Überraschungen. Dabei lernen nicht nur Kinder viel über den Wasserkreislauf, über Pupse in der Badewanne und die ISS, auch Weltraumschrott und Experimente mit Keksen sorgen für Staunen.

Achtung: Gemäß der Flugrichtung der Abenteurerin Juli wird das seitenfüllend illustrierte Kunstwerk von hinten nach vorn durchgeblättert!

48 Seiten, Hardcover, 18 Euro, ca. 6 bis 10 Jahre