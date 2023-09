Traumgeschichten zum Einschlafen

Eltern kennen das: Wenn sie abends endlich nach Hause kommen, müssen die Kids oft schon ins Bett. Dann sind die Kleinen natürlich üüüberhaupt noch nicht müde und wollen die Zeit gerne endlos in die Länge ziehen! Der vielbeschäftigte Musiker und vierfache Familienvater Max Mutzke hat da einen genialen Trick: Er verabredet sich mit seinen Kindern im Traum.

Nur wer schläft, kann ein Abenteuer im Traumland erleben: Da gibt es einen Wunschsprungfelsen, eine riesige Schokettischaukel, und der Wind duftet nach Zitronen. Mit viel Liebe und Phantasie erzählt Max Mutzke in seinem ersten Kinderbuch von kleinen Abendritualen und großen Abenteuern. Eine schöne Anregung, wie Familien aus dem abendlichen Trennungsschmerz ein gemeinsames Erlebnis machen. Das gleichnamige Hörbuch mit Liedern von Max Mutzke hat er auch selbst eingesprochen (s.u.).

Max Mutzke erzählt, was euch in der Geschichte erwartet:

"Im Paradies der Träumer besteht alles, was da ist, aus Essbarem. Es gibt das Reich des Herzhaften, es gibt das Reich des Süßen. Man kann zum Beispiel vom Wunschsprungfelsen in den See springen, und in diesem See der Tausendmillionen Farben, landet man genau in dem, was man sich gewünscht hat, zum Beispiel in Stracciatella-Joghurt, in Zitronenlimonade oder in warmem Kakao. Man kann grenzenlos Dinge erleben, und es macht großen Spaß!" (Hier das ganze Interview.)

Ab 5 Jahre, 104 Seiten, 16 Euro (gebundene Ausgabe); Das gleichnamige Hörbuch mit Musik erscheint am 27.09.2023 bei Sauerländer audio, Sprecher und Musik: Max Mutzke, 1 Std. 5 Min., ISBN 978-3-7324-4422-9