Flauschig und gefährlich

Tee servieren, Küchlein backen, Bücher abstauben: Als persönlicher Diener von Mr. Constantin ist der Windhund Ringo immer im Einsatz und stolz auf seine guten Manieren. Eines Tages ist ein Paket in der Post, darin: das äußerst flauschige Kaninchen Moffat. Mr. Constantin ist aus dem Häuschen, Ringo scheinbar abgeschrieben. Doch was ist das? Plötzlich wird der Garten verwüstet und Ringo beobachtet seltsame Aktivitäten. Ob er herausfinden kann, wer dahintersteckt, um so Mr. Constantins Herz zurückzuerobern? Katja Spitzer erzählt im Vampir-Ambiente in den karpatischen Bergen spannend und lustig von Freundschaft und Eifersucht, gewürzt mit moderatem Grusel. Ringo ist nämlich den gefährlichen Vampirkaninchen auf der Spur. Die Autorin und Illustratorin Spitzer verbindet den Text spielerisch mit ausdrucksstarken, orange-violetten Illustrationen. Die Sätze schlängeln sich hier über den Kaninchenbauch und blubbern durchs Badewasser. Was für ein tierischer Spaß!

Annika Depping organisiert für das Literaturhaus Bremen und das Bremer Literaturkontor das Kinderlesefestival Galaxie der Bücher. Am 10.06.23 liest Katja Spitzer dort aus „Ringo und die Vampirkaninchen“.