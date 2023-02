Weil es gut ist, anders zu sein

Warnung an alle Eltern von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren: Unsere Vierjährige will seit einer Woche zum Einschlafen nur noch dieses eine Buch vorgelesen bekommen. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Erwachsene Leseratten kennen den Bremer Schriftsteller David Safier vielleicht aus witzigen Romanen wie „Mieses Karma“ und „Miss Merkel“ oder als Drehbuchautor der TV-Serie „Berlin, Berlin“. Sein verfilmtes Buch „Happy Family“ mit der Monsterfamilie Wünschmann wurde in 92 Ländern ein Kinoerfolg. Aber wir wollten ja eigentlich von seinem ersten Bilderbuch für Kinder erzählen, in dem Safier die Rittergeschichten zu Papier bringt, die er sich als kleiner Junge ausgedacht hat. Und näher kann ein Autor seinem Publikum ja kaum sein, weshalb wir schon ahnten, dass die Abenteuer vom Bauernjungen Kackebart, König Pipifax, Prinzessin Tortenwerf, Einhorn Windelpups und Drache Stinkerülps exakt ins Herz und auf die Lachmuskeln der kleinen Zuhörer:innen treffen.

Der Kleine Ritter Kackebart ist eigentlich ein ganz normaler Bauernjunge, den es weder gestört hat, dass er einen Bart hatte, noch dass darin Kacke war. Aber er würde so gerne ein Ritter sein und nutzt seine Chance! Leider wird er von Ritter Lackeaff und seinen coolen Ritterfreunden nur ausgelacht. Aber als der fiese Drache auftaucht, muss doch jemand die Prinzessin retten!

Safier hat die Geschichten vorsorglich mit einigen Gelegenheiten für das Publikum versehen, beim Zuhören unbedingt laute Pupsgeräusche einzustreuen. Das bedient genau den Humor von Kindergartenkindern, weshalb unsere Vorlesezeit jetzt immer von herrlichsten Lachkrämpfen unterbrochen und so einigermaßen in die Länge gezogen wird. Aber der Spaß entschädigt allemal.

32 Seiten, 13 Euro, ab 3 Jahren