Aufwachsen im Flüchtlingslager

Diese ergreifende Graphic Novel erzählt auf 224 Seiten die Geschichte des 14-jährigen Omar, der mit seinem jüngeren Bruder Hassan viele Jahre im kenianischen Flüchtlingslager Dadaab lebte. Ihr Vater starb im somalischen Bürgerkrieg, wo ihre Mutter ist, können sie nur vermuten. In comichaften Zeichnungen und den Schilderungen aus Hassans Sicht, tauchen die Leser:innen in den harten Alltag ohne regelmäßiges Essen, feste Behausungen oder medizinische Versorgung ein. Aber sie erfahren auch, wie kreativ die Kinder die Monotonie wegspielen und wie die Erwachsenen versuchen, unter schwierigsten Umständen einen lebenswerten Alltag zu schaffen.

Co-Autor Omar Mohamed hat die Geschichte genau so erlebt, bis er 2009 gemeinsam mit seinem Bruder in die USA umgesiedelt wurde, wo beide erfolgreich studierten. Zusammen kehrten sie 2017 zurück nach Somalia, wo sie das Projekt Refugee Strong gründeten, das heute Familienreisen nach Dadaab organisiert und die Bildung von Kindern im Flüchtlingslager fördert.

224 Seiten, 9,95 Euro, ab 8 Jahre