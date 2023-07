Für einen lustigen Schulstart

Valentina ist ganz aufgeregt, bald kann sie auch alles, was ihr großer Bruder schon kann. Sie kommt endlich in die Schule! Aber irgendwie hatte sie sich das lustiger vorgestellt. In ihrem Bemühen, alles richtig zu machen, stolpert sie in das eine oder andere Fettnäpfchen. Sie stellt fest, dass man in der Schule nicht nur neue Buchstaben lernt, auch ein paar Regeln gehören dazu. Andere ausreden lassen, keine Schimpfwörter benutzen und nicht streiten zum Beispiel. Aber ihre Lehrerin bringt ihr alles behutsam bei, und als Valentina eine beste Freundin findet, macht die Schule richtig Spaß. Mit kurzen Sätzen, großer Schrift und witzigen Illustrationen genau das richtige Geschenk vor der Einschulung.

120 Seiten, 12,95 Euro, ab 5 Jahren