Streiten ist doof. Oder?

Ali und seine beste Freundin Maxi gehen in die dritte Klasse und sind eigentlich Best Friends. Nach einem schlimmen Streit vertragen sie sich schnell wieder, werden aber auch neugierig: Warum streiten Menschen überhaupt? Bei ihrer Suche nach Antworten entdecken sie, dass Streit nicht immer schlecht sein muss. Der in Oldenburg geborene Autor ist studierter Politikwissenschaftler und preisgekrönter Auslandskorrespondent.

Zusammen mit der kongenialen Illustratorin bringt er in seinem ersten Kinderbuch Leseanfäger:innen das Thema augenzwinkernd und kindgerecht nahe, Comicelemente und kurze Kapitel sorgen für ausreichenden Spaß und halten auch Büchermuffel bei der Stange.

64 Seiten, 9 Euro, ab 7 Jahre