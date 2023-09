Der Pappteller-Tannenbaum

× Erweitern © Christophorus Verlag Pappteller-Tannenbaum

Keine Lust auf komplizierte Anleitungen, die für Kinderhände unlösbar sind und wieder halbfertig in der Ecke landen? Mit unseren Ideen wird das Basteln zu Weihnachten kinderleicht und macht sogar den Eltern Spaß. Und die Zutaten habt ihr alle schon zuhause, wetten?

Dieses Material brauchst du für einen Baum

1 grünen Pappteller

rotes, braunes und gelbes Papier

Schere oder Cutter

Stift

Kleber

So einfach wird gebastelt

× 1 von 3 Erweitern Schritt 1 × 2 von 3 Erweitern Schritt 2 × 3 von 3 Erweitern Fertig! Prev Next

Schneide den Pappteller in drei unterschiedlich große Dreiecke. Zeichne die Linien sicherheitshalber auf der Rückseite vorsichtig auf (ohne durchzudrücken).

Zeichne ein Rechteck für den Tannenbaumstamm und einen Stern auf das farbig passende Papier und schneide sie aus. Aus rotem Papier schneidest du etwa acht kleine Quadrate, die zu Papierkugeln geknüllt werden. Das können Kinderhände besonders gut.

Klebe nun den Stamm an den unteren Rand des größten Papptellerdreiecks. Anschließend werden die anderen beiden Dreiecke über das erste geklebt, so dass eine Tannenbaumform entsteht. Oben an die Spitze kommt der Stern, und zuletzt werden die roten Kügelchen mit je einem Tupfer Kleber auf dem Baum verteilt.

O Tannebaum, wie grün sind deine Blätter!

Gefunden haben wir diese und viele weitere kinderleichte Anleitungen im Buch "Weihnachtsbasteln mit Papier".