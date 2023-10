× Erweitern © Südwest Verlag Sellerieschnitzel in Haferflocken-Panade mit Fächerkartoffeln

Ihr kennt ja Checker Tobi, der beim KiKa sämtliche Geheimnisse unseres Planeten für euch aufdeckt. Jetzt hat er ein Buch veröffentlicht, in dem er sich quasi einmal um die Welt gekocht und seine Lieblingsrezepte und natürlich jede Menge Mitmach-Checks gesammelt hat. Daraus stellen wir euch jetzt einen unseren vegetarischen Favoriten vor: fast klassisch, aber fleischlos lecker! Das Gericht lässt sich am besten mit allen Familienmitgliedern gemeinsam kochen, da gibt es für alle Hände was zu schnibbeln, zu rühren, zu kochen und zu braten. Viel Spaß!

Los geht's:

Den Ofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) aufheizen. Den Sellerie schälen und in circa 1 cm dicke Scheiben schneiden. In einem Topf Milch aufsetzen, die Selleriescheiben hineingeben und für 15 bis 20 Minuten mit der Gemüsebrühe und dem Curry kochen. Die Kartoffeln waschen. Damit die schone Fächerform zustande kommt, müsst ihr jetzt mehrere Schlitze in die Kartoffeln schneiden. Also vorsichtig ein- und nicht durchschneiden, das ist ganz wichtig! Braucht vielleicht etwas Übung, wirkt dafür auf dem Teller später umso toller! Die geschlitzten Kartoffeln in eine Auflaufform geben und mit Olivenöl benetzen, sodass es in die Schlitze läuft. Reichlich salzen und pfeffern. Die Kartoffeln für 35 bis 40 Minuten in den Ofen geben. Nach 40 Minuten checken, ob die Kartoffel gar ist. Das kann man super mit einem Holzstäbchen prüfen: Wenn die Kartoffel noch zu fest ist, noch mal für ein paar Minuten rein in den Ofen. Wenn die Kartoffeln gar sind: Butterflocken auf die Kartoffeln geben und weitere 10 Minuten backen. Während die Kartoffeln im heißen Ofen vor sich hin schwitzen, könnt ihr den Bergkäse reiben und den gewaschenen Schnittlauch in Röllchen schneiden. Dann alles mit dem Frischkäse und 1 EL Olivenöl vermischen, salzen und pfeffern. Auch ein Sellerieschnitzel will paniert sein. Dafür braucht ihr drei Teller: Je einen mit Mehl, mit gerührtem Vollei und mit Haferflocken. Den gegarten Sellerie aus der Milch nehmen, salzen, pfeffern und nun zuerst im Mehl, dann im Ei und zum Schluss in den Haferflocken wälzen, sodass sie schön bedeckt sind. Beiseitelegen. Füllt die Frischkäsemischung in einen Spritzbeutel und spritz je einen Strang auf jede Kartoffel. Danach nochmal für 10 Minuten in den Ofen, bis der Frischkäse schön hell gebräunt ist. Jetzt wandern die Schnitzel in eine Pfanne mit reichlich heißem Öl. Wenn sie goldgelb gebraten sind, herausnehmen und auf einem Küchentuch abtropfen lassen.

Dazu passt wunderbar noch etwas Frisches und Knackiges, zum Beispiel ein schneller Romanasalat. Für das Dressing einfach ein wenig Öl, Essig, Salz, Pfeffer und wenig Zucker vermischen und über den gewaschenen Salat kippen.

Guten Appetit!

Hier geht's zu unserem Buchtipp.