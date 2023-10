Oh, du schauriger Kürbisgeist!

× Erweitern © Anna Oberste DIY Halloween Kostüm

Mit unserer DIY-Upcycling-Anleitung zaubert ihr euren Kindern im Handumdrehen witzige Halloween-Kostüme. Die Materialien habt ihr alle zuhause, eine Nähmaschine wird nicht gebraucht, schnell geht's, und nachhaltig ist es auch - dafür ist die Wirkung umwerfend-schaurig.

Bis zum Gruselfest ist es nicht mehr weit, und falls ihr ein schaurig-schönes Kostüm für die Party in der Kita, Schule oder zuhause sucht, schaut euch diese Idee von unserer Autorin Anna Oberste an. Ihre Kids würden die coolen Spuk-Outfits aus alten T-Shirts am liebsten gleich bis Halloween anbehalten.

Diese Materialien braucht ihr

ausrangierte Erwachsenen-T-Shirts in weiß oder orange

Bastelfilz in Schwarz

Pompons und Pfeifenreiniger

eine Schere

Textil- oder Heißkleiber

So einfach wird gebastelt

Los geht’s: Zunächst haben wir einen kleinen Geist gezaubert. Dafür werden aus dem Bastelfilz Augen und Pupillen geschnitten. Geht ganz einfach, wenn ihr euch kleine Schablonen aus Papier zuschneidet und diese mit Tesafilm auf dem Filz befestigt. Auf die gleiche Weise den Geistermund ausschneiden. Nun können Augen und Mund auf das T-Shirt geklebt werden. Arbeitet ihr mit Heißkleber, ist Vorsicht geboten und die Hilfe eines Erwachsenen wird benötigt. Der Mund wird dann mit einem Pfeifenreiniger umrandet. Aus den Pompons entstehen lustige Augenbrauen. Am besten erst einmal probehalber aufs Shirt legen, dann kleben. Nun werden die Ärmel und die unteren 10 bis 15 cm des T-Shirts fransenartig eingeschnitten und der Spukspaß kann beginnen. Als zweite Variante haben wir einen Kürbis aus einem orangefarbenen T-Shirt hergestellt. Augen und Mund werden aus dem Bastelfilz geschnitten und angeklebt. Die Nase entsteht aus einem Pompon. Entlang des Kragens werden grüne Pompons geklebt und dann die Fransen in das Shirt geschnitten. Fertig ist euer Kürbis-Kostüm.

Boo-hooo – aber nicht erschrecken!