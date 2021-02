DIY: Oster-Küken zum Aufhängen

× Erweitern © Etsy Osterschmuck DIY

Mit Kindern basteln hat einen unbezahlbaren Vorteil: Die kleinen Fingerchen sind super für fummelige Kleinstarbeiten geeignet. Damit lassen sich auch winzige Schnäbel und Flügel auf Holzperlen kleben, so dass entzückende Küken oder Enten zum Anhängen an den Osterstrauß entstehen. Und das geht so einfach, da kann man gleich ganze Entenfamilien und Hühnerschar produzieren!

Das brauchen wir für die Oster-Vögelchen:

× Erweitern © Etsy Osterschmuck DIY Anleitung

Holzperlen zum Auffädeln, ca 16 mm Durchmesser

Filz oder stabile Stoffreste für Schnabel und Flügel (in Gelb für Küken, Orange und Grün für Enten)

Heißklebepistole oder Flüssigkleber

Nylonfaden zum Aufhängen

eine Schere

Als erstes werden die die beiden Flügel und der Schnabel aus Filz ausgeschnitten. Dann kleben wir die beiden Holzkugeln so aneinander, dass die Löcher seitlich liegen. Die Flügel werden an der runden Seite mittig eingeknickt und an der Stelle an der Kugel fixiert. Dann noch den Schnabel in der Mitte einknicken und genau zwischen die beiden Perlen kleben. Jetzt wird nur noch der Faden durch die obere Perle gezogen, verknotet und das Küken kann aufgehängt werden.

Frohe Ostern!

Diese und weitere Anleitungen und Inspirationen bei Etsy.