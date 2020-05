DIY: Schmetterlinge häkeln

×

• Rd 3: 2 Lm, *3 Stb., 2 Lm, 3 Stb.* 8x in die Lm-Bögen der Vorrunde, Rd mit Km schließen (8 x 2 Lm in den Bögen) • Rd 4: 2 Lm, 4 Stb., 2 Lm, 4 Stb., in den ersten Lm-Bogen, 1 fM hinter das 2. Stb. der Vorrunde. *4 Stb., 2 Lm, 4 Stb., 1 fM hinter das 2. Stb der Vorrunde* 7x, Rd mit Km schließen (8 x 2 Lm in den Bögen) Faden abschneiden und vernähen.