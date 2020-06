DIY: Ein Upcycling-Hotel für Insekten

× Erweitern © Mutti DIY Insektenhotel

Wer hätte das gedacht: Leere Konservendosen können einen wirklich sinnvollen Zweck erfüllen und als Schutzraum für Insekten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Ökosystems leisten. Neben der Brutstätte für ihre winzigen Gäste, bieten sie uns Menschen eine tolle Beobachtungsmöglichkeit auf dem Balkon oder im Garten. Damit sich zum Beispiel Wildbienen rundum wohlfühlen, sollten auch ausreichend Blüten als Nahrung in der Nähe zu finden sein.

Alles, was man für den Bau braucht, sind leere Konservendosen, eine Kordel zur Befestigung und Füllmaterial ein gemütliches Insektenhotel für Balkon oder Garten, in dem Bienen und andere Gäste Unterschlupf finden. Aufgrund ihres Materials sind die Dosen langlebig und ein ausgezeichneter Regenschutz, die Einrichtung findet sich beim Spaziergang in der Natur: Natürliche Stoffe wie Äste, Stroh oder Bambus eignen sich je nach gewünschten Bewohnern.

Material und Werzeuge:

drei ausgewaschene, saubere Konservendosen (mindestens 10 cm hoch)

Füllmaterial: wahlweise Bambus, Schilf, Stroh, kleine Äste

eine lange Kordel

stabile Schere

Heißkleber

Zange

Schleifpapier

Hammer

Nagel

Schritt 1: Die Dosen hinreichend säubern und gut trocknen lassen. Um die Verletzungsgefahr an den Dosenrändern zu verringern, können diese mit etwas Schleifpapier abgeschliffen werden. Das erleichtert nicht nur die Arbeit mit den Dosen, auch Insekten mögen es naturgemäß nicht scharfkantig. Daher mit dem Schleifpapier zusätzlich die Schilfrohre oder Äste glätten.

Schritt 2: Um die Luftzirkulation des Insektenhotels zu sichern, sollten mit einem Hammer und einem großen Nagel kleine Löcher in die Böden der Dosen geschlagen werden.

Schritt 3: Das Füllmaterial sollte dem Anspruch der gewünschten Bewohner entsprechen und aus natürlichen Werkstoffen bestehen. Als Basis können Pflanzenstängel und kleine Äste genutzt werden, die so lang sein müssen, wie die Dose hoch ist. Das Hotelzimmer ist dann ausreichend gefüllt, wenn nichts mehr herausfällt, sobald die Dose auf den Kopf gestellt wird.

Für viele Insektenarten ist auch Stroh ein geeignetes Füllmaterial. Dieses kann entweder zwischen die Äste gestopft werden – oder man richtet ihnen ein eigenes Hotelzimmer ein. Auch hier gilt: das Zimmer ist dann ausreichend eingerichtet, wenn kein Strohhalm herausfällt.

Schritt 4: Sind alle Dosen befüllt, ist das Insektenhotel schon fast fertig – jetzt muss es nur noch aufgehängt werden. Dafür eine lange Kordel um die Dosen wickeln, um diese miteinander zu verbinden. Anschließend sollte das Insektenhotel einen sonnigen, trockenen Platz erhalten. Bestenfalls ist der Eingang des Hotels in Richtung Süden ausgerichtet, damit dieser stets sonnig ist und die Insekten diesen leichter finden. Auch die Nähe zu Blumen und Stauden ist für die Platzwahl des Insektenhotels empfehlenswert, da diese als Nahrungsquelle für die kleinen Gäste dienen.

Auf die Idee zu dem Insektenhotel aus Konservendosen ist der italienische Tomatenhersteller Mutti zusammen mit der Influencerin Tanja von Landhauskonfetti gekommen.