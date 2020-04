DIY: Osterhaseneierbecher

× Erweitern © Freilichtmuseum am Kiekeberg DIY: Osterhasen basteln

Normalerweise wird im Freilichtmuseum am Kiekeberg fleißig in den Werkstätten gebastelt. Und weil das jetzt nicht geht, haben uns die Mitarbeiterïnnen einen tollen Basteltipp zum Selbermachen für alle Kinder zuhause geschickt: Zu Ostern haben sie sich süße Eierbecher in Hasenform ausgedacht.

Dazu braucht man:

bunten Bastelkarton

Kleber (z.B. Prittstift oder Tesafilm)

Stifte (z.B. Bunt- oder Filzstifte)

Schere

Lineal

Die Anleitung erklären wir Schritt für Schritt in der Fotostrecke: