Eins, zwei, drei - Bäumchenzauberei

× Erweitern Idee & Fotos: Anna Oberste DIY Mini-Tannenbäume

Diese nachhaltigen Anhänger für die Tannenzweige oder als Fensterschmuck lassen sich wunderbar aus kleinen Zweigen basteln, die sich beim Spaziergang im Park oder auf dem Spielplatz finden.

Für die Mini-Tannenbäume benötigt ihr:

dünne Zweige

Wollreste in verschiedenen Farben

kleine Pompons

ein wenig Basteldraht in Gold

Geschenkband

Goldpapier oder kleine Sterne aus Streudeko

eventuell Holzperlen

Bastelkleber, Schere, Bleistift

× Erweitern DIY Mini-Tannenbäume

Damit alles gut hält, müssen die Zweige richtig trocken sein. Wir haben sie beim Herbstspaziergang im Wald zwischen den Blättern entdeckt und einfach ein paar Tage auf der Heizung trocknen lassen. Dann haben wir sie zugeschnitten und relativ gerade Stücke zugeschnitten, je Baum 2 Stücke à 10 cm, 1 Stück à 6 cm und für den Stamm ein etwas 3 bis 4 cm kurzes Stück.

Jetzt kann es losgehen:

Zuerst heißt es ran an den Kleber: Die großen Teile bilden die Seiten, das mittlere wird darunter befestigt. Wir haben das Tännchen auf einer Zeitungsseite gut trocknen lassen und zwischendurch vorsichtig verschoben, damit es nicht daran festklebt.

× Erweitern DIY Mini-Tannenbäume

Falls der Stamm ebenfalls aus Zweigen sein soll, könnt ihr ihn dirket auch ankleben. Soll er aus Perlen gefertigt werden, lasst den Baum erst noch einmal gut trocknen. Dann können drei bis vier Perlen auf den Basteldraht gefädelt und das Ende so verzwirbelt werden, dass keine Perle verloren geht. Das andere Ende des Drahtes wird vorsichtig unten um den Baum gewickelt.

× Erweitern DIY Mini-Tannenbäume

Nun bekommen die zusammengeklebten Ecken noch ein kleines Make-over, indem goldener Basteldraht darum gewickelt wird, der die Klebepunkte verschwinden lasst. Passt auf, dass ihr euch nicht an den Enden des Drahtes piekst.

× Erweitern DIY Mini-Tannenbäume

Jetzt ist es Zeit für bunte Farben. Befestigt die Wolle mit einem Klecks Kleber oder einem dünnen Knoten an einer Seite der Tanne und wickelt sie dann wie eine Lichterkette oder nach Belieben um euren kleinen Baum. Danach finden die kleinen Pompons ihren Platz darauf.

× Erweitern DIY Mini-Tannenbäume

Zum krönenden Abschluss könnt ihr einen kleinen Stern auf das Goldpapier zeichnen und ausschneiden oder einen Stern aus Streudeko auf die Spitze setzen. Mit einer kleinen Schlaufe aus Geschenkband ist der wunderbare Mini-Tannenbaum bereit, am Christbaum zu strahlen.