Weihnachtsdeko mit Rotnase

Idee & Fotos: Anna Oberste Rentier DIY

Höchste Zeit, um an verregneten Nachmittagen Weihnachts-Deko mit den Kindern zu basteln. Die Kauflust hält sich in Grenzen - umso besser, dass man das Material für diese niedlichen Rentiere beim Spaziergang sammeln kann. In diesem DIY zeigen wir euch, wie mit nur einer Handvoll Materialien Rudi mit der roten Nase zum Hingucker am Christbaum, Adventskranz, an Tannenzweigen oder auf der Geschenkverpackung wird.

Egal, wie viele ihr davon bastelt: Jedes wird ein echtes Unikat, das sich natürlich auch hervorragend als kleines Geschenk zum Nikolaus oder Geschenkanhänger eignet. Los geht's!

Die Zutaten für den Baumschmuck:

dünne Holzscheiben mit Loch und einem Durchmesser von ca. 5-6 cm (aus dem Bastelbedarf oder selbst gesägt)

Paketband bzw. Juteschnur

Wackelaugen oder weißer und schwarzer Edding

rote Pompons

feine Zweige

Bastelkleber

Und so wird gebastelt:

Nehmt die dünnen Holzscheiben zur Hand und schaut, dass keine Splitter abstehen. Zunächst entsteht Rudis Gesicht. Dazu nehmt ihr die Wackelaugen und einen roten Pompon zur Hand und befestigt sie auf der Holscheibe. Lasst das Ganze gut trocknen.

Nun könnt ihr ein Geweih aus dünnen Zweigen auf der Rückseite festkleben. Am besten eignen sich solche, die relativ gerade sind. Ein großer Klecks Kleber verbindet sie mit der Holzscheibe. Achtet auch hier darauf, das Ganze gut zu trocknen.

Sitzt alles bombenfest, dürft ihr die Kordel durch das Loch ziehen, verknoten und euer selbstgemachter Christbaumanhänger ist einsatzbereit.

Fertig ist der einzigartige Baumschmuck mit roter Nase. Niedlich, oder?