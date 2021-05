DIY: Girlanden für die Gartenparty

× Erweitern alle Fotos © Kati Naumann DIY: Wimpelkette für die Gartenparty

Liebt ihr Gartenpartys auch so? Schimmernde Lampions in den Bäumen, selbstgemachte Limonade, frische Obstspießchen und handgebackene Küchlein! Mit den Sommerfesten kommt die schönste Partyzeit! Damit das Sommerfest zum Kindergeburtstag oder Kita-Abschlussfest garantiert gelingt, zeigen wir euch viele neue Anleitungen und Rezepte für die Gartenparty mit Kindern.

Den Anfang machen diese zauberhaften Wimpelketten, die so einfach sind, dass man sie mit den Kindern zusammen herstellen kann. Und gleichzeitig so schön, dass sie jede Party mit wenig Geld und Aufwand eindrucksvoll in Szene setzen. Das Material dafür haben wir bei Folia gefunden. Für die Wimpelketten haben wir Motivblöcke mit sommerlichen Designs benutzt und uns für die pastellige Serie Mittsommerland entschieden. Man kann natürlich anderes buntes Papier nehmen, dass nicht zu schwer ist, damit es schön leicht im Wind wehen kann. Unseres ist im Format A3, aus dem immer 2 Wimpel entstehen. Außerdem braucht man eine Schnur, zum Beispiel Paketband, so lang, wie eure Girlande werden soll.

Und so werden die Wimpel-Girlanden gemacht

Von jedem Muster ein Papier mit der Motivseite einmal nach außen falten, dann nochmal zur Mitte falten und wieder auseinander.

An der Mittellinie entlang schneiden, so dass sich zwei gleich große, einmal gefaltete Stücke ergeben.

Jetzt die Mitte der schmalen Kante ermitteln, Stelle markieren und dann von den oberen äußeren Ecken zur Mitte hin schneiden, so dass sich ein spitzes Dreieck ergibt. Wenn man es aufklappt, ergibt sich eine Raute.

In den Falz legt ihr nun ein Band, bestreicht die Innenseiten des Papiers mit Klebestift und faltet das Papier aufeinander. Schon ist euer erster Wimpel fertig.

Lasst ein wenig Abstand zwischen den Wimpeln und fertigt so viele, wie ihr braucht und Papier habt. Überlegt euch vielleicht schonmal, wo sie im Garten befestigt werden können, um die benötigte Länge der Schnur zu schätzen.

Aber ohne leuchtende Lampions wäre es schließlich noch kein richtiges Gartenfest. Deshalb seht ihr hier, wie man tolle Laternen mit Show-Effekt ganz einfach selbst machen kann.

Diese und weitere Anleitungen zum Basteln mit Kindern findet ihr auch auch im kunterbunten My-Häuschen-Blog von Kati Naumann.