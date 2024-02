Magischer Einhornkuchen - ganz easy!

Was hab ich mich jahrelang abgemüht, meiner Tochter zum Geburtstag bunte Kuchen in Form eines Einhorns zu backen. Trotz unzähliger Anleitungen im Web ist doch immer was schiefgegangen - und meine "Einhörner" sahen am Ende meist eher aus wie verunfallte Nilpferde. Bin eben kein Profi. Aber jetzt habe ich ein Rezept ganz ohne Fondant gefunden, das sogar mir gelingt - und das Tochter, Neffe und Enkelkind jetzt jedes Jahr wieder bekommen - bis zum 20. Geburtstag mindestens!

Die einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Backofen auf 180 °C (Umluft: 160 °C) vorheizen. Springform mit Backpapier auslegen oder fetten und mit Mehl bestäuben.

2. 200 g Margarine oder Butter, 200 g Zucker und Vanillezucker mit den Quirlen des elektrischen Handrührers cremig aufschlagen. 4 Eier nacheinander einzeln unterrühren.

3. 300 g Mehl, 2 TL Backpulver und 1 Prise Salz vermischen und mit 100 ml Milch unter den Teig rühren.

4. Teig in die Springform geben und im vorgeheizten Ofen im unteren Ofendrittel ca. 35 Minuten backen. Stäbchenprobe machen, am Holzstäbchen darf kein flüssiger Teig haften. Den Kuchen ca. 15 Minuten abkühlen lassen und aus der Form lösen. Auskühlen lassen.

5. Ein schmales Kuchenstück aus dem abgekühlten Kuchen herausschneiden und als Horn ansetzen. Die Einhorn-Nase etwas runder schneiden.

6. Für den Guss 200 g Puderzucker mit 6-7 EL Milch zu einer eher dickflüssigen Glasur verrühren. Über den Kuchen verteilen und mit dem Löffelrücken verstreichen.

7. Den Kuchen mit bunten Schokolinsen und Zuckerherzen oder Sternen zum Einhorn dekorieren.

Entdeckt im Buch Zwei wie Glitzer und Einhornstaub.