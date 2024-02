Meine Freundin mit dem großen Geheimnis

Die 9-jährige Merle kann ihr Glück kaum fassen, als Luhna ins Nachbarhaus einzieht, denn schon lange wünscht sie sich eine beste Freundin. Was Merle jedoch nicht ahnt: Luhna ist nicht nur total cool, frech und liebt Zuckerwatte - sie hat auch ein großes Geheimnis! Immer bei Vollmond verwandelt sie sich in ein Einhorn und hilft magischen Wesen, die in Schwierigkeiten stecken. Natürlich ist Merle von nun an bei jedem Abenteuer dabei. Als Luhna jedoch in große Gefahr gerät, liegt es allein an Merle, sie zu retten. Denn eins ist klar: Beste Freundinnen halten zusammen wie Glitzer und Einhornstaub! Welches magische Wesen die Leser:innen selbst sind, erfahren sie in einem Quiz, und dazu finden sich eine Fingerpuppe zum herausnehmen und ein Rezept für ein ebenso einfaches wie zauberhaftes Kuchenrezept in diesem magischen Buch für Einhornfans.

176 Seiten, 14 Euro, ab 6 Jahre