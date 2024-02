Bewegender Farbrausch

Dieses ganz und gar besondere Bilderbuch über eine Busfahrt kommt tatsächlich fast ohne Wörter aus. Mal sagt eine Figur „Hi“ oder „Hmm“ oder „Huiii“. Aber das Wichtige sind die seitenfüllend gemalten, dynamischen Bilder in geradezu rauschenden Farben, in denen der Bus wirklich zu rollen scheint. Und dann natürlich die Gesichter der Passagiere, die sich während der Fahrt von grimmigen Muffelköpfen in erst skeptische, dann fröhlich schauende Menschen verwandeln.

Jugendliteraturpreisträgerin Christina Röckl zeigt auf unkonventionelle Weise und für jedes Kind verständlich, was kleine Impulse wie ein freundliches Lächeln ins Rollen bringen können.