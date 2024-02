Ab jetzt kocht der Nachwuchs!

Bei uns lief das so ab: Das Kind beschwerte sich immer öfter über die toten Tiere auf dem Teller. Die genervten Eltern regten an, einfach mal selbst zu kochen. Aber jeden Tag Nudeln mit Butter und Kräutersalz sind ja auch keine Lösung...

Mit dieser Rezeptsammlung kommt gesunde Abwechslung auf den fleischfreien Speiseplan. Vorab klärt ein Ratgeber, was „Veggie“ genau bedeutet, gibt Tipps zu Nährstoffen und Einkauf, Zubehör und Zubereitungsarten. Und dann wird nach den Schritt-für-Schritt-Anleitungen gekocht, gebacken oder gestapelt, was Teenagers Herz und Bauch begehren: Bento-Boxen, Burger, California-Rolls, Muffins & Brownies, Bowls, Nudelsuppen to Go und natürlich Pizza, Pink Pasta und Partysnacks. Damit darf der Nachwuchs gerne täglich Küchendienst schieben – und Fast-Food-Ketten können einpacken.

Wir haben den veganen Burger probiert und sind begeistert, wie cool der schmeckt!

128 Seiten, 17 Euro